В Киеве граждане поймали грабителя: краденое нашли в желудке
Столичные жители задержали мужчину, который ограбил прохожую и проглотил цепочку, сорванную с ее шеи.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Событие произошло в Голосеевском районе.
"Злоумышленник сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами. Это увидели прохожие, догнали его и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Грабителем оказался 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали.
Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил.
"Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение", - отметили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) УК.
Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
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