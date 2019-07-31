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В Киеве прохожие поймали грабителя: краденое нашли в желудке

Среда, 31 июля 2019, 13:13

Столичные жители задержали мужчину, который ограбил прохожую и проглотил цепочку, сорванную с ее шеи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Событие произошло в Голосеевском районе.

"Злоумышленник сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами. Это увидели прохожие, догнали его и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Грабителем оказался 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. 

 

"Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) УК.

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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