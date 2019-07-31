В прокуратуру Дніпропетровської області прийшли з обшуками

В прокуратурі Дніпропетровської області проходять обшуки через можливе правопорушення місцевим прокурором.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник керівника Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"День розпочався з обшуків. Зараз проводимо їх у місцевій прокуратурі, двох відділах поліції Дніпропетровської області, а також на товарній біржі спільно з прокурорами Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України", - написала вона.

За її словами, в такий спосіб намагаються встановити обставини кримінального правопорушення, ймовірно вчиненого прокурором згаданої прокуратури.

"Прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровської області перевіряється на причетність щодо незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт. Мова йде про посіви сільгоспкультур на 420 га землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні", - написала Варченко, додавши, що прокурор особисто уклав угоду купівлі-продажу з фізичною особою й продав заарештовані посіви за 882 тисячі гривень.

Вона додала, що в разі доведення правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.