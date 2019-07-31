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В прокуратуру Днепропетровской области пришли с обысками

Среда, 31 июля 2019, 13:53

В прокуратуре Днепропетровской области проходят обыски из-за возможного правонарушения местного прокурора.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель руководителя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Службы безопасности Украины", - написала она.

По ее словам, таким образом пытаются установить обстоятельства уголовного преступления вероятно совершенного прокурором упомянутой прокуратуры.

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продажи через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест имеет виду полный запрет распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве", - написала Варченко, добавив, что прокурор лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривен.

Она добавила, что в случае доказательства правонарушения злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: обыскиДнепропетровская область
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