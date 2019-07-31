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Мера Запоріжжя викликали на допит у справі про підкуп виборців

Середа, 31 липня 2019, 14:12

Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка викликають на допит у Службу безпеки України як свідка у справі про державну зраду і підкуп виборців.

Інформацію про це у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області підтвердили кореспонденту "Радіо Свобода".

У відомстві зазначили, що на допити як свідків у цій справі викликали декількох місцевих політиків.

"Викликаємо Буряка як свідка. Є справа, яку зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не лише Буряка, викликають низку осіб, які можуть пояснити якісь обставини справи", – повідомив прес-офіцер відомства у Запоріжжі Сергій Левченко.

Імена всіх осіб, яких запрошують в СБУ на допит, наразі не розголошують.

Володимир Буряк виклик на допит ще не коментував.

У прес-службі мерії заявили, що повістку із викликом на допит міському голові поки не вручали.

Тим часом, кандидат у народні депутати від "Батьківщини" у 75-му окрузі Запоріжжя Віталій Рябцев, який раніше подав до СБУ заяву щодо дестабілізуючих дій "Опозиційного блоку" і "Опозиційної платформи – За життя" в регіоні, написав, що разом із мером Запоріжжя на допит викликали заступника міського голови Анатолія Пустоварова, депутата Запорізької облради Віктора Буська, директора комбінату "Запоріжсталь" Ростислава Шурму.

18 липня у СБУ повідомили про розслідування фактів підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати у Запорізькій області, що здійснювала група осіб в інтересах Росії.

У відомстві уточнили, що вказані особи брали участь у виборчій кампанії певних політичних сил, але яких – не назвали. Перевірялася їхня причетність до заходів із дестабілізації політичної ситуації в Запорізькій області.

Підставою для відкриття провадження стали заяви кількох запорізьких кандидатів у народні депутати, імена яких в СБУ не розголошували.

Теми: ЗапоріжжявибориСБУРосія
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