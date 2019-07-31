Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о подкупе избирателей

Среда, 31 июля 2019, 14:12

Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей.

Информацию об этом в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области подтвердили корреспонденту "Радио Свобода".

В ведомстве отметили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали нескольких местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-либо обстоятельства дела", – сообщил пресс-офицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.

Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают.

Владимир Буряк вызов на допрос еще не комментировал.

В пресс-службе мэрии заявили, что повестку с вызовом на допрос городскому главе пока не вручали.

Между тем, кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" в 75-м округе Запорожья Виталий Рябцев, ранее подавший в СБУ заявление о дестабилизирующих действиях "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" в регионе, написал, что вместе с мэром Запорожья на допрос вызвали заместителя городского главы Анатолия Пустоварова, депутата Запорожского облсовета Виктора Буська, директора комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурму.

18 июля в СБУ сообщили о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожской области, которые осуществляла группа лиц в интересах России.

В ведомстве уточнили, что указанные лица участвовали в избирательной кампании определенных политических сил, но каких – не назвали. Проверялась их причастность к мероприятиям по дестабилизации политической ситуации в Запорожской области.

Основанием для открытия производства стали заявления нескольких запорожских кандидатов в народные депутаты, имена которых в СБУ не разглашали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьевиборыСБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Запорожье слышали взрыв – СМИ
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: