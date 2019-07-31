Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о подкупе избирателей

Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей.

Информацию об этом в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области подтвердили корреспонденту "Радио Свобода".

В ведомстве отметили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали нескольких местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-либо обстоятельства дела", – сообщил пресс-офицер ведомства в Запорожье Сергей Левченко.

Имена всех лиц, приглашаемых в СБУ на допрос, пока не разглашают.

Владимир Буряк вызов на допрос еще не комментировал.

В пресс-службе мэрии заявили, что повестку с вызовом на допрос городскому главе пока не вручали.

Между тем, кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" в 75-м округе Запорожья Виталий Рябцев, ранее подавший в СБУ заявление о дестабилизирующих действиях "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" в регионе, написал, что вместе с мэром Запорожья на допрос вызвали заместителя городского главы Анатолия Пустоварова, депутата Запорожского облсовета Виктора Буська, директора комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурму.

18 июля в СБУ сообщили о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожской области, которые осуществляла группа лиц в интересах России.

В ведомстве уточнили, что указанные лица участвовали в избирательной кампании определенных политических сил, но каких – не назвали. Проверялась их причастность к мероприятиям по дестабилизации политической ситуации в Запорожской области.

Основанием для открытия производства стали заявления нескольких запорожских кандидатов в народные депутаты, имена которых в СБУ не разглашали.