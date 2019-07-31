Столичних жителів заохочують сортувати сміття

У Києві запроваджують роздільний збір сміття: наразі у місті встановили 2,5 тисяч контейнерів для пластику, паперу та скла.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

"Близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття. І ми розширюватимемо цю мережу. Переконаний – кияни підтримають нас і сумлінно кидатимуть пластик до пластику, скло до скла, папір до паперу", – сказав чиновник.

За його словами, ідею впровадження роздільного збору підтримали усі перевізники, які працюють з муніципалітетом і КП "Київкомунсервіс".

"На першому етапі ми як муніципалітет сприяємо та допомагаємо запустити цей проект. Адже ходить міф, що сортування й переробка сміття – це надзвичайно прибуткова справа. Однак на практиці бачимо: ця робота – на межі рентабельності", - сказав Пантелеєв.

Він розповів, що міська влада запросила перевізників, зокрема, представників міжнародних компаній, що працюють у Києві, щоб вони розповіли про реальний стан справ у питанні переробки сміття.

"Місто у межах повноважень сприяє й допомагає підприємствам, які впроваджують цей проект і допомагають нам втілювати в життя європейські стандарти", – пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, завдяки роздільному збору можна реально зменшити кількість сміття на полігонах. Передбачається, що встановлені контейнери допоможуть щомісяця відправляти на переробку до 3 тисяч кубічних метрів пластику, скла й паперу.

Як повідомляє "Громадське", вторресурси забиратиме на переробку окремий сміттєвоз.

"Ми домовились про те, що окремий автомобіль забирає сміття на сортувальні лінії. Це таке "перезавантаження" проекту сортування", — пояснив Пантелеєв.

Передбачається, що машини будуть контролювати через GPS-датчики, а перед вивантаженням на полігонах твердих побутових відходів або на сміттєспалювальних заводах вони в обов'язковому порядку проходитимуть сортувальні лінії, де будуть відбирати скло, пластик і деякі інші види сміття.

Зараз датчиками обладнані майже всі старі та усі нові сміттєвози.

Пантелеєв також наголосив, що для того, щоб сортування запрацювало на повну, варто закріпити це на законодавчому рівні: скасувати податок на додану вартість на вторсировину, збільшити податок на захоронення відходів тощо.