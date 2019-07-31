Столичных жителей поощряют сортировать мусор

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Среда, 31 июля 2019, 14:45

В Киеве вводят раздельный сбор мусора: в городе установили 2500 контейнеров для пластика, бумаги и стекла.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт городской власти.

"Около трети домов Киева уже сортируют и разделяют мусор. И мы будем расширять эту сеть. Убежден – киевляне поддержат нас и будут добросовестно бросать пластик к пластику, стекло к стеклу, бумагу к бумаге", - сказал чиновник.

По его словам, идею внедрения раздельного сбора поддержали все перевозчики, которые работают с муниципалитетом и с КП "Киевкоммунсервис". 

 

"На первом этапе мы как муниципалитет способствуем и помогаем запустить этот проект. Ведь ходит миф, что сортировка и переработка мусора – это очень прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа – на грани рентабельности", - сказал Пантелеев.

Он рассказал, что городская власть пригласила перевозчиков, в частности, представителей международных компаний, работающих в Киеве, чтобы они рассказали о реальном положении дел в вопросе переработки мусора. 

 

"Город в пределах полномочий способствует и помогает предприятиям, которые внедряют этот проект и помогают нам воплощать в жизнь европейские стандарты", - пояснил заместитель главы КГГА.

По его словам, благодаря раздельному сбору можно реально уменьшить количество мусора на полигонах. Предполагается, что установленные контейнеры помогут ежемесячно отправлять на переработку до 3 тысяч кубических метров пластика, стекла и бумаги. 

 

Пантелеев также отметил, что для того, чтобы сортировка заработало на полную, стоит закрепить это на законодательном уровне: отменить налог на добавленную стоимость на вторсырье, увеличить налог на захоронение отходов и тому подобное.

Украинская правда

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Темы: Киев


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