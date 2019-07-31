Зеленський влаштував "розборки" в Черкасах через систему допуску на зустріч із ним
Президент Володимир Зеленський обурився, що на зустріч із ним у Черкасах людей пускали за списками.
Відповідне спілкування відбулося під час робочої поїздки глави держави до Черкас.
На початку засідання Зеленський заявив, що завжди з гарним настроєм їздить по Україні, бо обожнює країну.
У цей час він побачив чоловіка, який стояв у залі.
На запитання, чого він стоїть, той відповів, що йому не дісталося вільного місця.
"То знайдіть собі місце і сядьте", - сказав Зеленський і, побачивши, що вільних місць немає, зіронізував: "Бачите, як вас тут поважають. Хочете, сядьте до нас".
Чоловік відповів, що не хоче і поскаржився на списки, за якими людей вибірково пускають на зустріч із президентом.
"Я не розумію, як відбирають, кого пускати, кого не пускати?", - запитав Зеленський.
Із зали відповіли, що строго за списком, і навіть не пускали місцевих депутатів.
"Хто головний тут? Хто списки складає?", - запитав президент.
Йому відповіли, що прокурор.
"Прокурор? знущаєтеся?", - запитав глава держави.
Дехто почав кричати, що прокурор-хабарник.
"Прокурор хабарник - це не новина. Для кожної області", - відповів Зеленський, після чого у залі почали сміятися.
Чоловік, який сидів перед президентом заявив, що місцевий прокурор тероризує Черкаси і попросив Зеленського його зняти.
"Ви депутат? Ви маєте знати, що президент не знімає прокурорів", - відповів він.
На дорікання депутата, що Зеленський уже понад 60 днів при владі і мав би вже щось зробити, Зеленський заявив, що той був депутатом чотири роки, але у місті і області досі немає нормальних доріг та екології.
"Мені складно говорити про прокурора, я його не знаю. Коли призначимо нового генпрокурора, коли запрацює Рада, йому буде завдання змінити прокурорів", - сказав президент.
"Ви жили чотири роки з цим прокурором, то поживіть ще трохи. Якщо є докази щодо хабарів - звертайтеся", - додав він.
Після цього Зеленський записав дані і скарги чоловіка на аркуш.
"Ви свідок? Ви свідок! Будемо розбиратися. Ми вас викличемо. Підготуйтеся, щоб були докази", - сказав депутату глава держави і запитав, чи є ще свідки.
Потім йому почав скаржитися інший чоловік.
"Я вас запрошую у Київ. Будь-ласка, з усією цією інформацією. Можете з колегою. Буде два свідка. Ми влаштуємо вам зустріч з Рябошапкою. Він відповідає за правоохоронні органи", - сказав Зеленський.
Після цього він знову почав допитуватися, чому на зустріч із ним пускають лише за списками і просив назвати прізвище людини, яка їх формує.
Не почувши відповіді, він закликав відкрито пускати людей на зустрічі з ним і попросив відкласти скарги на потім, бо, за його словами, є багато інших питань для обговорення.