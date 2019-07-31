Зеленський влаштував "розборки" в Черкасах через систему допуску на зустріч із ним

Президент Володимир Зеленський обурився, що на зустріч із ним у Черкасах людей пускали за списками.

Відповідне спілкування відбулося під час робочої поїздки глави держави до Черкас.

На початку засідання Зеленський заявив, що завжди з гарним настроєм їздить по Україні, бо обожнює країну.

У цей час він побачив чоловіка, який стояв у залі.

На запитання, чого він стоїть, той відповів, що йому не дісталося вільного місця.

"То знайдіть собі місце і сядьте", - сказав Зеленський і, побачивши, що вільних місць немає, зіронізував: "Бачите, як вас тут поважають. Хочете, сядьте до нас".

Чоловік відповів, що не хоче і поскаржився на списки, за якими людей вибірково пускають на зустріч із президентом.

"Я не розумію, як відбирають, кого пускати, кого не пускати?", - запитав Зеленський.

Із зали відповіли, що строго за списком, і навіть не пускали місцевих депутатів.

"Хто головний тут? Хто списки складає?", - запитав президент.

Йому відповіли, що прокурор.

"Прокурор? знущаєтеся?", - запитав глава держави.

Дехто почав кричати, що прокурор-хабарник.

"Прокурор хабарник - це не новина. Для кожної області", - відповів Зеленський, після чого у залі почали сміятися.

Чоловік, який сидів перед президентом заявив, що місцевий прокурор тероризує Черкаси і попросив Зеленського його зняти.

"Ви депутат? Ви маєте знати, що президент не знімає прокурорів", - відповів він.

На дорікання депутата, що Зеленський уже понад 60 днів при владі і мав би вже щось зробити, Зеленський заявив, що той був депутатом чотири роки, але у місті і області досі немає нормальних доріг та екології.

"Мені складно говорити про прокурора, я його не знаю. Коли призначимо нового генпрокурора, коли запрацює Рада, йому буде завдання змінити прокурорів", - сказав президент.

"Ви жили чотири роки з цим прокурором, то поживіть ще трохи. Якщо є докази щодо хабарів - звертайтеся", - додав він.

Після цього Зеленський записав дані і скарги чоловіка на аркуш.

"Ви свідок? Ви свідок! Будемо розбиратися. Ми вас викличемо. Підготуйтеся, щоб були докази", - сказав депутату глава держави і запитав, чи є ще свідки.

Потім йому почав скаржитися інший чоловік.

"Я вас запрошую у Київ. Будь-ласка, з усією цією інформацією. Можете з колегою. Буде два свідка. Ми влаштуємо вам зустріч з Рябошапкою. Він відповідає за правоохоронні органи", - сказав Зеленський.

Після цього він знову почав допитуватися, чому на зустріч із ним пускають лише за списками і просив назвати прізвище людини, яка їх формує.

Не почувши відповіді, він закликав відкрито пускати людей на зустрічі з ним і попросив відкласти скарги на потім, бо, за його словами, є багато інших питань для обговорення.