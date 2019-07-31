Зеленский устроил "разборки" в Черкассах из-за системы допуска на встречу с ним

Президент Владимир Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пускали по спискам.

Соответствующее общение состоялось во время рабочей поездки главы государства в Черкассы.

В начале заседания Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну.

В это время он увидел мужчину, который стоял в зале.

На вопрос, почему он стоит, тот ответил, что ему не досталось свободного места.

"Так найдите себе место и сядьте", - сказал Зеленский и, увидев, что свободных мест нет, пошутил: "Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам".

Мужчина ответил, что не хочет и пожаловался на списки, по которым людей выборочно пускают на встречу с президентом.

"Я не понимаю, как отбирают, кого пускать, кого не пускать?", - спросил Зеленский.

Из зала ответили, что строго по списку, и даже не пускали местных депутатов.

"Кто главный здесь? Кто списки составляет?", - спросил президент.

Ему ответили, что прокурор.

"Прокурор? Издеваетесь?", - спросил глава государства.

Кто-то начал кричать, что прокурор-взяточник.

"Прокурор взяточник - это не новость. Для каждой области", - сказал Зеленский, после чего в зале начали смеяться.

Мужчина, который сидел перед президентом заявил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его снять.

"Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров", - ответил он.

На упреки депутата, Зеленский уже более 60 дней у власти и должен уже что-то сделать, Зеленский заявил, что тот был депутатом четыре года, но в городе и области до сих пор нет нормальных дорог и экологии.

"Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров", - сказал президент.

"Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток - обращайтесь", - добавил он.

После этого Зеленский записал данные и жалобы мужчины на бумагу.

"Вы свидетель? Вы свидетель! Будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, чтобы были доказательства", - сказал депутату глава государства и спросил, есть ли еще свидетели.

Затем ему начал жаловаться другой мужчина.

"Я вас приглашаю в Киев. Пожалуйста, со всей этой информацией. Вы можете с коллегой. Будет два свидетеля. Мы устроим вам встречу с Рябошапкой. Он отвечает за правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

После этого он снова начал допытываться, почему на встречу с ним пускают только по спискам и просил назвать фамилию человека, который их формирует.

Не услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним и попросил отложить жалобы на потом, поскольку, по его словам, есть много других вопросов для обсуждения.