Медведчук подав до суду на "Новое время"
Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук судиться із Видавничим домом Медіа ДК, до якого входять журнал "НВ", сайт "NV.ua" і "Радіо НВ".
Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влади.
В редакції "НВ" заявили, що у них немає інформації, яка саме публікація обурила Медведчука.
Справу "про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації" розгляне Подільський районний суд Києва.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua