Медведчук подав до суду на "Новое время"

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук судиться із Видавничим домом Медіа ДК, до якого входять журнал "НВ", сайт "NV.ua" і "Радіо НВ".

Відповідна інформація розміщена на порталі Судова влади.

В редакції "НВ" заявили, що у них немає інформації, яка саме публікація обурила Медведчука.

Справу "про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації" розгляне Подільський районний суд Києва.