Медведчук подал в суд на "Новое время"

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Среда, 31 июля 2019, 16:21

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук судится с Издательским домом Медиа ДК, в который входят журнал "НВ", сайт "NV.ua" и "Радио НВ".

Соответствующая информация размещена на портале Судебная власти.

В редакции "НВ" заявили, что у них нет информации, именно публикация возмутила Медведчука.

 

Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский районный суд Киева.

Украинская правда

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