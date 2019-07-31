Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук подал в суд на "Новое время"

Среда, 31 июля 2019, 16:21

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук судится с Издательским домом Медиа ДК, в который входят журнал "НВ", сайт "NV.ua" и "Радио НВ".

Соответствующая информация размещена на портале Судебная власти.

В редакции "НВ" заявили, что у них нет информации, именно публикация возмутила Медведчука.

 

Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский районный суд Киева.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: