Медведчук подал в суд на "Новое время"
7888 просмотров
Среда, 31 июля 2019, 16:21
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук судится с Издательским домом Медиа ДК, в который входят журнал "НВ", сайт "NV.ua" и "Радио НВ".
Соответствующая информация размещена на портале Судебная власти.
В редакции "НВ" заявили, что у них нет информации, именно публикация возмутила Медведчука.
Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский районный суд Киева.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua