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Спадкоємець Аль-Каїди, син Усами бін Ладена мертвий

Середа, 31 липня 2019, 23:49
Спадкоємець Аль-Каїди, син Усами бін Ладена мертвий

Джерело: NYT 

Син Усами бін Ладена Хамза бін Ладен, якого вважали спадкоємцем управління "Аль-Каїдою" і який неодноразово погрожував напасти на США, мертвий.

Подробиці: У березні Держдепартамент США пообіцяв 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе знайти сина бін Ладена, проте, як відзначає видання, на той час він уже був убитий.

"Хамза бін Ладена вбили протягом останніх двох років під час правління адміністрації Трампа, але для підтвердження його смерті потрібен був час", – пояснили американські чиновники на умовах анонімності.

Уряд причетний до операції, проте подробиць не відомо. 

При цьому президент США Дональд Трамп 31 липня на питання NBC News, чи відома йому інформація про смерть терориста, відповідати відмовився. 

Історія питання: 

  • 1 травня 2011 року Усама Бін Ладен був убитий під час операції військових США в Пакистані.
  • Хамза бін Ладен з серпня 2015 року в аудіо- і відеоповідомленнях онлайн закликав послідовників розпочати атаки на Сполучені Штати та їхніх західних союзників, а також погрожував помститися США за вбивство свого батька.
  • 5 січня 2017 року Держдепартамент запровадив санкції проти Хамзи бін Ладена у зв'язку з причетністю до терористичної діяльності.

Українська правда

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Теми: США
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