Наследник Аль-Каиды, сын Усамы бин Ладена мертв
Источник: NYT
Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.
Подробности: В марте Госдепартамент США пообещал 1 миллион долларов за информацию, которая поможет найти сына бин Ладена, однако, как отмечает издание, к тому времени он уже был убит.
"Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.
Правительство причастно к операции, однако подробностей не известно.
При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.
История вопроса:
- 1 мая 2011 года Усама Бин Ладен был убит в ходе операции военных США в Пакистане.
- С августа 2015 года Хамза бин Ладен в аудио- и видеосообщениях онлайн призывал своих последователей начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, а также угрожал отомстить СЩА за убийство своего отца.
- 5 января 2017 года Госдепартамент ввел санкции против Хамзы бин Ладена в связи с его причастностью к террористической деятельности.
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