Наследник Аль-Каиды, сын Усамы бин Ладена мертв

Источник: NYT

Cын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

Подробности: В марте Госдепартамент США пообещал 1 миллион долларов за информацию, которая поможет найти сына бин Ладена, однако, как отмечает издание, к тому времени он уже был убит.

"Хамза бин Ладен был убит на протяжении последних двух лет во время правления администрации Трампа, но для подтверждения его смерти потребовалось время", – пояснили американские чиновники на условиях анонимности.

Правительство причастно к операции, однако подробностей не известно.

При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.

История вопроса: