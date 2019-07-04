Путін: Здається, Вашингтон задумався над відновленням діалогу

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Четвер, 4 липня 2019, 08:44

Президент РФ Володимир Путін вважає, що США задумалися над відновленням двостороннього діалогу з Росією щодо широкого колу стратегічних питань.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, опублікованому напередодні його візиту до Італії, повідомляє ТАСС.

"Здається, Вашингтон почав роздумувати над відновленням діалогу з широкого набору стратегічних питань", – сказав Путін.

"Думаю, що досягнення конкретних домовленостей у сфері контролю над озброєннями сприяло б міжнародної стабільності. І у Росії є на це політична воля", – зазначив він.

"Зараз слово за США. Про це ми говорили з президентом (Дональдом) Трампом під час нашої останньої зустрічі на саміті "двадцятки" у Японії", – додав Путін.

За його словами, Росія не веде гонку озброєнь, але хоче убезпечити себе.

"Порівняйте, скільки витрачає на оборону Росію – близько $48 млрд, і скільки США – понад $700 млрд. І де ця гонка озброєнь? Ми не дамо втягнути себе в подібну гонку, але ми повинні гарантувати власну безпеку", – сказав Путін.

Нагадаємо:

  • Президенти Росії й США минулого тижня провели на полях саміту Групи двадцяти в Осаці двосторонню зустріч, яка тривала приблизно 1 годину 20 хвилин.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пізніше заявив, що атмосфера і настрій у лідерів були дуже хороші і сторони продемонстрували бажання обговорювати широкий спектр питань – від економіки до стратегічної стабільності.

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Теми: Росія Путін США Трамп


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