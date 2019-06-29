Трамп зробив тему українських моряків однією з пріоритетних – Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що тема українських моряків піднімалася президентом США Дональдом Трампом в ході спілкування на "G-20" як одна з пріоритетних.
Про це він заявив в суботу за підсумками саміту G20, повідомляє "Інтерфакс".
"Ця тема піднімалася - я не пам'ятаю, на обіді чи в ході нашої зустрічі. Але, у всякому разі, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на "двадцятці", - сказав Путін.
"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас іде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати", - додав він.
Водночас, за словами Путіна, "головне, щоб це не було в рамках передвиборної кампанії в Україні, щоб ці процеси не були пов'язані з внутрішньополітичною українською тематикою".
Разом з тим, Путін заявив, що питання щодо українських моряків не пов’язане з участю Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Читайте також: "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"
"До чого тут ПАРЄ та українські моряки?", - сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи правда, що умовою повернення РФ у ПАРЄ було звільнення українських моряків.
За словами президента РФ, питання стосовно українських моряків буде вирішено "спокійно в робочому режимі".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що під час зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20 в Осаці обговорювалася, зокрема, тема України.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін "дав роз’яснення" Трампу щодо захоплених українських моряків під час зустрічі у п'ятницю.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
- 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
- 28 червня слідче управління ФСБ РФ пред'явило восьми військовополоненим українським морякам звинувачення в остаточній редакції за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua