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Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну

П'ятниця, 28 червня 2019, 09:59
Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

На початку зустрічі президент США сказав, що для нього велика честь зустрічатися з президентом РФ, а представники обох країн мають обговорити багато питань: торгівлю, роззброєння та протекціонізм.

"Ми збираємося обговорити багато різних тем. У нас була добра зустріч, дуже добрі відносини, і ми розраховуємо разом добре використати цей час. Багато позитивних речей має відбутися у відносинах", - сказав Трамп.

Путін заявив, що не може не погодитися з Трампом, оскільки "нам є про що поговорити". "Усі теми визначені. Ми давно не бачились, дійсно, з часу зустрічі в Гельсінки, щоправда наші співробітники працювали, дали нам хорошу можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - зазначив  Путін.

При цьому представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків, пише УНІАН.

"Ми не обговорювали це", - відповів американський президент.

Нагадаємо,

  • У листопаді Трамп вирішив скасувати зустріч з російським колегою через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні та не звільнила моряків. Глава Держдепартаменту США Помпео заявляв, що зустріч не відбудеться, поки Росія не звільнить полонених.

Теми: ПутінТрампУкраїна
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