Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

На початку зустрічі президент США сказав, що для нього велика честь зустрічатися з президентом РФ, а представники обох країн мають обговорити багато питань: торгівлю, роззброєння та протекціонізм.

"Ми збираємося обговорити багато різних тем. У нас була добра зустріч, дуже добрі відносини, і ми розраховуємо разом добре використати цей час. Багато позитивних речей має відбутися у відносинах", - сказав Трамп.

Путін заявив, що не може не погодитися з Трампом, оскільки "нам є про що поговорити". "Усі теми визначені. Ми давно не бачились, дійсно, з часу зустрічі в Гельсінки, щоправда наші співробітники працювали, дали нам хорошу можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - зазначив Путін.

При цьому представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків, пише УНІАН.

"Ми не обговорювали це", - відповів американський президент.

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