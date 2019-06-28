Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну

41003 перегляди
П'ятниця, 28 червня 2019, 09:59

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

На початку зустрічі президент США сказав, що для нього велика честь зустрічатися з президентом РФ, а представники обох країн мають обговорити багато питань: торгівлю, роззброєння та протекціонізм.

"Ми збираємося обговорити багато різних тем. У нас була добра зустріч, дуже добрі відносини, і ми розраховуємо разом добре використати цей час. Багато позитивних речей має відбутися у відносинах", - сказав Трамп.

Путін заявив, що не може не погодитися з Трампом, оскільки "нам є про що поговорити". "Усі теми визначені. Ми давно не бачились, дійсно, з часу зустрічі в Гельсінки, щоправда наші співробітники працювали, дали нам хорошу можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - зазначив  Путін.

При цьому представники засобів масової інформації запитали у Трампа, чи говорили вони з Путіним щодо захоплених українських суден і моряків, пише УНІАН.

"Ми не обговорювали це", - відповів американський президент.

Нагадаємо,

  • У листопаді Трамп вирішив скасувати зустріч з російським колегою через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні та не звільнила моряків. Глава Держдепартаменту США Помпео заявляв, що зустріч не відбудеться, поки Росія не звільнить полонених.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Трамп Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори 28 червня 2019, 09:22
Трамп і Путін почали зустріч: "Усі теми позначено" 28 червня 2019, 08:54
Путін про отруєння Скрипаля: Зрадники повинні бути покарані 28 червня 2019, 00:10
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

психологія

Як чоловікам привабити жінок

здоров'я

Роботу треба лишати на роботі