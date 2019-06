Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну

Президент США Дональд Трамп завершив свою зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 в Осаці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин було в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.