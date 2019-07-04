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Близький до Богдана екс-чиновник віддав собі ж під забудову Рибальський острів – ЗМІ

Четвер, 4 липня 2019, 13:52

Близький до команди президента Володимира Зеленського екс-чиновник Київської міськдержадміністрації Андрій Вавриш в часи роботи в мерії підписував документи, що дали старт його майбутній забудові.

Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом" з посиланням на копії документів, які є в їхньому розпорядженні.

Йдеться про договір на розроблення детального плану території Рибальського півострова в Києві, підписаний наприкінці липня 2015 року.

Журналісти зазначають, що саме цей план уможливив будівництво житлового комплексу "Рибальський" в межах вулиць Електриків та Набережнорибальської.

Девелопером цієї забудови є Saga Development, що працює під керівництвом Вавриша і належить "глухій" панамській компанії.

У 2015 році, за два тижні після того як міський голова Києва Віталій Кличко порадив Вавришу "писати заяву про звільнення" з Департаменту містобудування та архітектури КМДА, той підписав договір на розробку ДПТ Рибальського від мерії.

Виконавцем розробки стало ТОВ "Терра Проджект", яка нині тісно співпрацює з Saga, а інвестором розробки – ТОВ "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", яким на той момент керував Дмитро Овсій.

Овсій – юрист і представник самого Андрія Вавриша в судах. Разом з цим, Овсій є керівником і співвласником низки компаній в партнерстві з панамською корпорацією "Тревор Бізнес С.А.". Вона ж нині виступає власником Saga Development.

"Відповідно, екс-чиновник, працюючи в профільному Департаменті, через споріднені компанії фактично готував свою ж майбутню забудову", – кажуть журналісти.

Вже розроблений детальний план території Рибальського в подальшому став предметом розгляду в судах – через нібито невідповідність Генплану Києва і відсутність громадських слухань з цього питання. Щоправда, цю думку підтримав лише суд першої інстанції. Законною забудову півострова визнав Верховний суд. Народний депутат Юрій Левченко, який виступав позивачем в цій справі, заявив тоді про фальшування доказів

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Андрій Вавриш почав активно з’являтися в медіа. Журналісти стверджують, що це може пояснюватися тим, що Вавриш є близьким до керівника Офісу президента Богдана.

Вавриш і Богдан
Вавриш і Богдан

Крім того, зазначається, що декілька тижнів тому Вавриш "засвітився" на зустрічі з Зеленським і Богданом, під час якої обговорювався майбутній переїзд Офісу з Банкової на Європейську площу в Києві.

Нагадаємо:

  • На ділянці на території заводу "Арсенал", переданій у користування Генпрокуратурі під промисловість, збудують житловий будинок компанії, також пов’язані з Вавришем.
  • Богдан заявляв, що Вавриш не є його бізнес-партнером.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВавришКМДАКиївбудівництвоземля
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