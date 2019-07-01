Глава Офісу президента: Портнов мій друг, а 80% політикуму – колишні клієнти

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Понеділок, 1 липня 2019, 11:20

Глава Офісу президента, адвокат Андрій Богдан заявляє, що колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторові Януковичу Андрій Портнов – його багаторічний друг, а 80% сьогоднішнього політикуму – його колишні клієнти.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", відповідаючи на питання про можливий вплив його клієнтів на його політичне життя.

"Я дистанціююся від будь-якого конекту. 80% діючого політикуму – це мої колишні клієнти. Навіть Петро Олексійович, я з ним познайомився в штабі "Нашої України" в 2004 році на президентських виборах", - розповів Богдан.

Водночас він запевняє, що його друг Портнов не зможе зайняти посаду при цій владі, бо президент Володимир Зеленський проти.

"Це було б неправильне політичне рішення, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти, і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг", - розповів Богдан.

Він також додав, що заяви Портнова до правоохоронних органів щодо п'ятого президента Петра Порошенка не узгоджувалися з ним.

"Це самодіяльність Портнова. Я не знаю матеріалів цих заяв, але я думаю, там дуже багато всього по справі", - сказав Богдан.

При цьому він також зазначив, що і його колишній клієнт Юрій Луценко не повинен залишатися генпрокурором.

"Ми не маємо конституційних повноважень його звільнити. Не дивлячись на це, ми подали політичну заяву до Верховної Ради з вимогою його звільнити, вона там лежить без розгляду", - сказав глава ОП.

Він також заявив, що колишній начальник Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрій Вавриш не є його бізнес-партнером.

"Ні. Я йому допомагав у багатьох випадках юридичними порадами. Але матеріально я ніяк не залучений в його проекти", - підсумував Богдан.

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави Адміністрації побіжного президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • Він заявив, що судитиметься з п'ятим президентом України Петром Порошенком і анонсував "десятки заяв про злочин". Свої скарги Портнов подає до Державного бюро розслідувань.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • 25 червня стало відомо, що за фактом завідомо неправдивих повідомлень колишнього заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом Петром Порошенко зареєстровано кримінальне провадження.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

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Теми: Богдан Зеленський Портнов


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