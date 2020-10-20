ДАБІ таки дозволила Вавришу будувати "діловий центр" в старовинному центрі Києва
Державна архітектурно-будівельна інспекція 12 жовтня видала ТОВ "Сага 18" дозвіл на будівництво об’єкта по вулиці Сагайдачного, 18 у Подільському районі Києва.
Джерело: "Наші гроші" з посиланням на сайт ДАБІ
Дослівно: "Дозвіл видано на "Завершення будівництва ділового центру (нове будівництво) на вулиці Петра Сагайдачного, 18 у Подільському районі м. Києва" (коригування)"".
Деталі: Видання відзначає, що ТОВ "Сага 18" з осені минулого року намагалося отримати в ДАБІ дозвіл на будівництво на вул. Сагайдачного, 18.
Цього року ДАБІ двічі відмовляла у видачі дозволу. Зокрема, 14 серпня – з низки причин, у тому числі: через перевищення висотності фасаду (замість 12 м (3 поверхи) – фактично 17,3 м (3 поверхи і мансарда)), незабезпечення проїзду, у тому числі майданчика для розвороту пожежної техніки і т.д.
Згідно з дозволом ДАБІ, "Сага 18" завершує будівництво 7-поверхового ділового центру.
Попри це на власному сайті та на сайтах продажу житла об’єкт на вул. Сагайдачного, 18 позиціонується як житловий комплекс Saga City Space. Щоправда, забудовник уникає слова "квартири" і продає "апартаменти".
Передісторія:
- Нові містобудівні умови та обмеження на завершення будівництва ділового центру на вул. Сагайдачного, 18 ТОВ "Сага 18" отримало 29 березня 2019 року.
- ТОВ "Сага 18" через суд зобов’язало Мінкультури повторно розглянути питання щодо погодження проектної документації фірми по "діловому центру" на вул. Сагайдачного, 18. А Мінкульт пропустив строки касаційного оскарження цього рішення.
- За даними "Наших грошей, слідчі Головного управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження, розпочате 10 червня цього року. У рамках цього провадження 17 серпня на дві ділянки по вул. П. Сагайдачного, 18, що є приватною власністю, і незавершене будівництво Діловий центр І і ІІ черга Подільський райсуд Києва наклав арешт. Але 17 вересня цей арешт скасував суддя Голосіївського райсуду Києва, посилаючись на порушення територіальної підсудності.
- Наприкінці липня цього року забудовник відкрив вуличну частину Saga City Space.
- ТОВ "Сага 18" було створене у вересні 2017 року. Його засновниками є закриті не диверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди "Атлон" і "Еверест", керівником яких є Дмитро Овсій – юрист Андрія Вавриша, екс-заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а нині власника Saga Development.
- Генпідрядником будівництва є ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз", з яким забудовник уклав договір у листопаді 2019 року.
- Власниками "Атмосфера Інжиніринг Сістемз" в рівних долях є Наталія Берест, Євген Івінський, Вікторія Коробенко і ТОВ "Роксвіл", яким володіє Михайло Петрик – партнер по бізнесу Артема Петрощука, рідного брата Євгена Петрощука – одого з непублічних, проте ключових радників голови Укравтодору Олександра Кубракова. У 2019 році Євген Петрощук напряму володів часткою у ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз".