ДАБІ таки дозволила Вавришу будувати "діловий центр" в старовинному центрі Києва

Державна архітектурно-будівельна інспекція 12 жовтня видала ТОВ "Сага 18" дозвіл на будівництво об’єкта по вулиці Сагайдачного, 18 у Подільському районі Києва.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на сайт ДАБІ

Дослівно: "Дозвіл видано на "Завершення будівництва ділового центру (нове будівництво) на вулиці Петра Сагайдачного, 18 у Подільському районі м. Києва" (коригування)"".

Деталі: Видання відзначає, що ТОВ "Сага 18" з осені минулого року намагалося отримати в ДАБІ дозвіл на будівництво на вул. Сагайдачного, 18.

Цього року ДАБІ двічі відмовляла у видачі дозволу. Зокрема, 14 серпня – з низки причин, у тому числі: через перевищення висотності фасаду (замість 12 м (3 поверхи) – фактично 17,3 м (3 поверхи і мансарда)), незабезпечення проїзду, у тому числі майданчика для розвороту пожежної техніки і т.д.

Згідно з дозволом ДАБІ, "Сага 18" завершує будівництво 7-поверхового ділового центру.

Попри це на власному сайті та на сайтах продажу житла об’єкт на вул. Сагайдачного, 18 позиціонується як житловий комплекс Saga City Space. Щоправда, забудовник уникає слова "квартири" і продає "апартаменти".

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