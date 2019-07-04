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Швидко врегулювати конфлікт на Донбасі не вийде – Разумков

Четвер, 4 липня 2019, 18:37

У врегулюванні конфлікту на Донбасі зацікавлені не всі політичні сили, і це буде важкий і не швидкий процес.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час круглого столу на тему "Нова політика в Донбасі. Відродження. Розвиток. Стабільність", передає "Інтерфакс-Україна".

"Шапкозакидництвом, на відміну від багатьох інших, ми не будемо займатися. Говорити, що проблема може бути вирішена завтра, – це неправда. Потрібно бути відвертим і перед собою, і перед українським суспільством, це важкий процес. Найстрашніше, що не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", - заявив він.

Разумков зазначив, що важливим аспектом в питанні повернення Донбасу є інформаційна політика.

"Ключовим видом озброєння в цій війні є інформація, яка вражає чи не сильніше, ніж кулі, снаряди або міни... Вся інформація, яку отримують жителі Донецької області, найчастіше виходить з російських телеканалів. Нам потрібно повернути цих людей ментально, а потім зайнятися економічним розвитком територій", - сказав він.

Нагадаємо:

  • У лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.

Теми: Разумков ДмитроСлуга народу
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