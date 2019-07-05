Після розголосу ГПУ поновила справу проти Іванющенка

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П'ятниця, 5 липня 2019, 14:20

Генеральна прокуратура заявляє, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.

"Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України", – заявляє Сарган.

2 липня "Українська правда" з’ясувала, що Юрій Іванющенко зник з розшукових баз МВС, за словами Сарган, ГПУ поновила справу стосовно Іванющенка 3 липня.

Водночас, ще 2 липня Сарган говорила УП, що справа вже поновлена заступником генпрокурора в одній із частин.

Тепер повідомляється, що голові Національної поліції Сергію Князєву "направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова", а досудове розслідування триває

Нагадаємо:

  • 2 липня в Національній поліції підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області про закриття кримінальної справи стосовно Іванющенка.
  • Речник Нацполіції Ярослав Тракало пояснив, що розшук може бути розпочатий знову в разі отримання нового доручення та відповідної постанови прокуратури.
  • Екс-нардеп від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції гідності.
  • Іванющенку оголосили підозру  у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".
     

Українська правда

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Теми: Іванющенко Генпрокуратура


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