Після розголосу ГПУ поновила справу проти Іванющенка

Генеральна прокуратура заявляє, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.

"Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України", – заявляє Сарган.

2 липня "Українська правда" з’ясувала, що Юрій Іванющенко зник з розшукових баз МВС, за словами Сарган, ГПУ поновила справу стосовно Іванющенка 3 липня.

Водночас, ще 2 липня Сарган говорила УП, що справа вже поновлена заступником генпрокурора в одній із частин.

Тепер повідомляється, що голові Національної поліції Сергію Князєву "направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова", а досудове розслідування триває

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