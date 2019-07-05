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Швидкі Ахметова передали в регіони для обслуговування селян

П'ятниця, 5 липня 2019, 21:08

Автомобілі екстреної допомоги та санітарний автотранспорт підвищеної прохідності, що їх придбав Фонд Ріната Ахметова, передали в обласні центри та регіони.

Про це написала пресслужба Офісу президента.

"Найближчими днями 30 спецмашин отримають обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім того, кілька десятків одиниць сучасного санітарного автотранспорту підвищеної прохідності буде передано у регіони для обслуговування мешканців сіл", – ідеться в повідомленні.

В ОП також нагадали про "Діалог бізнесу та влади" 20 червня, під час якого президент Володимир Зеленський домовився з Ахметовим, що олігарх закупить 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень.

Нагадаємо:

  • 5 червня Зеленський зізнався, що по черзі зустрічається з "представниками великого бізнесу", і анонсував, що у червні збере їх разом, аби запропонувати інвестувати в Донбас.
  • За його словами, з Ахметовим він домовився скасувати формулу "Роттердам+" і що олігарх вкладатиме гроші у медицину та інвестуватиме в дороги.

"Українська правда" в Threads

Теми: АхметовЗеленськийОфіс президента
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