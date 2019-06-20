Зеленський розкрив домовленості з Коломойським, Пінчуком і Ахметовим
Президент Володимир Зеленський уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
Про це президент сказав 20 червня під час діалогу влади і бізнесу.
За його словами, Донбас потребує інвестицій у більше ніж 300 млрд гривень. Президент заявив, що держава уже починає вкладати кошти у підконтрольну українській владі територію на сході.
"Це буде великий проект інтеграції", - запевнив Зеленський. Він додав, що це наочно покаже переваги життя у вільній Україні тим, хто вимушений жити в ОРДЛО.
Президент закликав долучитися до цього проекту представників бізнесу і стати благодійниками чи інвесторами.
Він додав, що зустрічався з Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком. "З іншими я ще не зустрівся, збираюсь, вони десь ховаються", - сказав Зеленський.
"Вони беруть на себе відповідальність на вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук вже зараз забезпечить квартирами родини всіх 24-х військовополонених моряків і далі буде опікуватися проблемами і соціальною допомогою всіх військовослужбовців. Це наша з ним домовленість", - заявив глава держави.
Президент додав, що він домовився з Ахметовим про відмову від формули "Роттердам+".
"З паном Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо відміни від формули "Роттердам+", але і домовилися, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу", - повідомив він.
"Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає", - сказав Зеленський.
Разом з тим, Зеленський заявив, що головне правило для бізнесу - ніяких монополій і запевнив, що нікому не буде ніяких преференцій.
Нагадаємо:
- 5 червня Зеленський заявив, що збере представників великого бізнесу і запропонує їм інвестувати в Донбас.
- До того він підтверджував, що зустрічався з Віктором Пінчуком, щоб обговорити призначення екс-президента Леоніда Кучми представником України в ТКГ.
- 19 червня Зеленський заявив, що зустрічався з Ахметовим, але говорив із ним не про політику, а про інвестиції.
- Зеленський довго був бізнес-партнером Коломойського, але неодноразово заявляв, що є незалежним від нього.
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