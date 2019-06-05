Зеленський збере олігархів, щоб поговорити про Донбас

Президент Володимир Зеленський заявив, що у червні збере представників великого бізнесу і запропонує їм інвестувати в Донбас.

Про це президент заявив 5 червня в ефірі телеканалу "1+1".

"З великим бізнесом ми збираємося зустрітися в червні і будемо говорити про розбудову Донбасу. У нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим повинен займатися", - сказав президент.

За його словами, він по черзі зустрічається з "представниками великого бізнесу".

"Можемо їх називати олігархами. Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався з… їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, вже не пам’ятаю. Деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, але не будемо казати про них", - додав Зеленський.

Він додав, що з Віктором Пінчуком зустрічався, щоб обговорити призначення екс-президента Леоніда Кучми представником України в ТКГ.

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