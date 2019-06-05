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Зеленський збере олігархів, щоб поговорити про Донбас

Середа, 5 червня 2019, 10:54

Президент Володимир Зеленський заявив, що у червні збере представників великого бізнесу і запропонує їм інвестувати в Донбас.

Про це президент заявив 5 червня в ефірі телеканалу "1+1".

"З великим бізнесом ми збираємося зустрітися в червні і будемо говорити про розбудову Донбасу. У нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим повинен займатися", - сказав президент.

За його словами, він по черзі зустрічається з "представниками великого бізнесу".

"Можемо їх називати олігархами. Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався з… їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, вже не пам’ятаю. Деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, але не будемо казати про них", - додав Зеленський.  

Він додав, що з Віктором Пінчуком зустрічався, щоб обговорити призначення екс-президента Леоніда Кучми представником України в ТКГ.

Нагадаємо: 

  • 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
  • Він зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
  • У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасолігархиінвестиції
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