Зеленський збере олігархів, щоб поговорити про Донбас
Президент Володимир Зеленський заявив, що у червні збере представників великого бізнесу і запропонує їм інвестувати в Донбас.
Про це президент заявив 5 червня в ефірі телеканалу "1+1".
"З великим бізнесом ми збираємося зустрітися в червні і будемо говорити про розбудову Донбасу. У нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим повинен займатися", - сказав президент.
За його словами, він по черзі зустрічається з "представниками великого бізнесу".
"Можемо їх називати олігархами. Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався з… їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, вже не пам’ятаю. Деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, але не будемо казати про них", - додав Зеленський.
Він додав, що з Віктором Пінчуком зустрічався, щоб обговорити призначення екс-президента Леоніда Кучми представником України в ТКГ.
Нагадаємо:
- 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
- Він зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
- У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.