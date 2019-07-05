ЦВК зняла Кузьміна з виборів у Раду
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом в депутати колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
Про результати засідання членів ЦВК в п'ятницю написала громадянська мережа "Опора" в Facebook.
"Комісія скасувала реєстрацію Рената Кузьміна зі списку партії "Опозиційна платформа - За життя". Він був 35 номером", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи.
- За даними ГПУ, Кузьміна підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не можуть, припускають, що він може переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.
- 3 липня Служба безпеки взялася за перевірку, чи перебував Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах.
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