ЦВК зняла Кузьміна з виборів у Раду

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом в депутати колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

Про результати засідання членів ЦВК в п'ятницю написала громадянська мережа "Опора" в Facebook.

"Комісія скасувала реєстрацію Рената Кузьміна зі списку партії "Опозиційна платформа - За життя". Він був 35 номером", - йдеться в повідомленні.

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