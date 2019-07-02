ЦВК зареєструвала Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Клюєва зареєстрували кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", передає "Інтерфакс-України".

Зазначається, що ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.

Клюєв перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.

Також на виконання рішення Верховного суду ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації.

Шарій є першим номером у списку "Партії Шарія".

Анатолія Шарія розшукує столична поліція через підозру у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Згідно з інформацією на сайті МВС, правоохоронці вважають, що він зник 07 лютого 2012 року.

По Шарію слідство має судову ухвалу про арешт, по Клюєву – про дозвіл на затримання з метою приводу.

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