ЦВК зареєструвала Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.
Клюєва зареєстрували кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", передає "Інтерфакс-України".
Зазначається, що ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
Клюєв перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.
Також на виконання рішення Верховного суду ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації.
Шарій є першим номером у списку "Партії Шарія".
Анатолія Шарія розшукує столична поліція через підозру у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.
Згідно з інформацією на сайті МВС, правоохоронці вважають, що він зник 07 лютого 2012 року.
По Шарію слідство має судову ухвалу про арешт, по Клюєву – про дозвіл на затримання з метою приводу.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Шевченківський районний суду скасував розшук Шарія у справі щодо хуліганства зі застосуванням зброї та відправив її на доопрацювання.
- 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
- 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
- "У той же час представник "Ліберальної партії" в ході засідання ЦВК заявив, що останні 5 років Клюєв проживає у місті Донецьк, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву у реєстрації кандидатом", - повідомляла ОПОРА.
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