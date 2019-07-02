ЦВК зареєструвала Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

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Вівторок, 2 липня 2019, 13:46

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Клюєва зареєстрували кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України", передає "Інтерфакс-України".  

Зазначається, що ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.

Клюєв перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.

Також на виконання рішення Верховного суду ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації.

Шарій є першим номером у списку "Партії Шарія".

Анатолія Шарія розшукує столична поліція через підозру у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Згідно з інформацією на сайті МВС, правоохоронці вважають, що він зник 07 лютого 2012 року.

По Шарію слідство має судову ухвалу про арешт, по Клюєву – про дозвіл на затримання з метою приводу.

Нагадаємо:

  • У квітні 2019 року Шевченківський районний суду скасував розшук Шарія у справі щодо хуліганства зі застосуванням зброї та відправив її на доопрацювання.
  • 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
  • 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
  • "У той же час представник "Ліберальної партії" в ході засідання ЦВК заявив, що останні 5 років Клюєв проживає у місті Донецьк, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву у реєстрації кандидатом", - повідомляла ОПОРА.

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Теми: Клюєв ЦВК вибори


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