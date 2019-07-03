СБУ перевіряє, де були Клюєв, Шарій і Кузьмін з 2014 року
Служба безпеки України почала перевіряти, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах.
Прес-центр відомства повідомляє, що т.в.о. голови СБУ Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.
"СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин", – йдеться в повідомленні.
"Це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання", – заявили в СБУ 3 липня.
"Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів", – додали у відомстві.
Нагадаємо:
- Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва й одіозного блогера Анатолія Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
- 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
- У Центрвиборчкомі можуть переглянути рішення про реєстрацію Клюєва і та Шарія кандидатами в народні депутати, якщо отримають від правоохоронних органів додаткові докази про те, що останні 5 років вони не були в Україні.
- Андрій Парубій звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України, аби ЦВК скасувала їхню реєстрацію на вибори.
- Зазначимо, що Шарію спершу відмовили в реєстрації, але Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, а Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.
- 8 червня 2012 року Шарій попросив притулок і отримав 5-річний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Станом на 2013 рік стосовно нього в Україні було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і неправдиві звинувачення.
- У квітні 2019 року Шевченківський районний суду скасував арешт і розшук Шарія в одній зі справ.
- За наявними даними, щодо Клюєва слідство має дозвіл на затримання з метою приводу.
- Кузьміна, за даними ГПУ, підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не можуть, припускають, що він може переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.