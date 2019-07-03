СБУ перевіряє, де були Клюєв, Шарій і Кузьмін з 2014 року

Служба безпеки України почала перевіряти, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах.

Прес-центр відомства повідомляє, що т.в.о. голови СБУ Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.

"СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин", – йдеться в повідомленні.

"Це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання", – заявили в СБУ 3 липня.

"Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів", – додали у відомстві.

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