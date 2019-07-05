Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підбив підсумки візиту до Канади

П'ятниця, 5 липня 2019, 15:32
Зеленський підбив підсумки візиту до Канади

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час триденного візиту до Канади встиг провести два десятки важливих зустрічей і досягти певних домовленостей.

Про це він повідомив у Facebook.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей", - написав Зеленський. 

 

Зокрема, за його словами, вдалося домовитися про те, щоб молоді українці могли приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до 1 року.

"Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою", - написав Зеленський.

Він додав, що також домовився про розширення Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій і про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади.

"Наприкінці візиту вдалося трішечки побути людиною", - підсумував Зеленський, ймовірно маючи на увазі те, що відвідав Ніагарський водоспад.

 

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня.
  • За цей час він провів більше десятка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей і взяв участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: