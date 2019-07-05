Зеленський підбив підсумки візиту до Канади

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час триденного візиту до Канади встиг провести два десятки важливих зустрічей і досягти певних домовленостей.

Про це він повідомив у Facebook.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей", - написав Зеленський.

Зокрема, за його словами, вдалося домовитися про те, щоб молоді українці могли приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до 1 року.

"Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою", - написав Зеленський.

Він додав, що також домовився про розширення Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій і про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади.

"Наприкінці візиту вдалося трішечки побути людиною", - підсумував Зеленський, ймовірно маючи на увазі те, що відвідав Ніагарський водоспад.

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