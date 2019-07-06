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Зеленський сказав, хто керуватиме Івано-Франківщиною

Субота, 6 липня 2019, 11:48
Денис Шмигаль

Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Про це Зеленський заявив в суботу у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо його (Шмигаля – ред.) головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", – сказав Зеленський.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

Нагадаємо:

  • 5 липня президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.
  • 14 червня Зеленський у Facebook запропонував мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА - Мальського, Шмигаля та Максима Козицького. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьЗеленський
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