Зеленський сказав, хто керуватиме Івано-Франківщиною
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
Про це Зеленський заявив в суботу у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо його (Шмигаля – ред.) головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", – сказав Зеленський.
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").
До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.
Нагадаємо:
- 5 липня президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.
- 14 червня Зеленський у Facebook запропонував мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА - Мальського, Шмигаля та Максима Козицького.
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