Богдан: СБУ має розслідувати заяву Садового про "сміттєву блокаду" Львова

Голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що СБУ має розслідувати "сміттєву блокаду" Львова 2016 року.

У своєму виступі на представленні нового голови Львівської ОДА мер Львова Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування "сміттєвої блокади" Львова і покарання винних, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вже озвучував, що колишній президент України Петро Порошенко пропонував мені особисто підписати угоду. Відповідно до неї блокаду мали зняти, якщо фракція "Самопоміч" в парламенті займе іншу позицію. У мене навіть є копія цього документа. Я на цю змову не пішов принципово", - зазначив Садовий.

Зеленський і Богдан запропонували меру Львова озвучити конкретні прізвища організаторів "сміттєвої блокади".

"Ми якраз привезли главу Служби безпеки України і хочемо почути конкретні прізвища людей з виконавчої влади та місцевої влади, які сприяли цьому тиску", - наголосив Зеленський.

Садовий на це відповів, що готовий працювати зі слідством.

"Якщо відповідні справи буде відкрито, то Львівська міськрада надасть всю необхідну інформацію, тому що для мене важливі об'єктивність і чесний результат", - запевнив він.

Після цього Богдан наголосив, що висловлювання Садового можна вважати заявою про злочин.

"Це екологічна безпека держави, екологічна безпека цілого міста, санітарна безпека громадян. Таку заяву про злочин слід внести до ЄРДР, і думаю, що Служба безпеки може і повинна ефективно розслідувати, хто давав команду, кому, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи", - заявив він.

Богдан зазначив, що "якщо було порушення трудової дисципліни, то на підставі цих даних звільнити, а тих, хто безпосередньо давав і виконував незаконні вказівки, треба притягти до відповідальності".

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