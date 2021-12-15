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Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі

Середа, 15 грудня 2021, 07:00
Головні новини вівторка і ночі: зарплати слуг у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Андрій Богдан, фото: скриншот

Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах; ЗМІ повідомляють, що родину Гогілашвілі охороняють працівники "Альфи" СБУ – актуальні новини вівторка і ночі.

Про зарплати "слуг" у конвертах

Колишній голова Офісу президенту Андрій Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Богдан також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про охорону родини Гогілашвілі 

Журналісти-розслідувачі встановили, що родину звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

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Українська правда

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Теми: БогданСлуга народуМВС
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