Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі

Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах; ЗМІ повідомляють, що родину Гогілашвілі охороняють працівники "Альфи" СБУ – актуальні новини вівторка і ночі.

Про зарплати "слуг" у конвертах

Колишній голова Офісу президенту Андрій Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Богдан також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про охорону родини Гогілашвілі

Журналісти-розслідувачі встановили, що родину звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна робить ставку на силові методи вирішення конфлікту на Донбасі і водночас вимагає "гарантії безпеки" від НАТО.

Абсолютна більшість (75%) опитаних "Левадою" росіян не відкидають, що поточна напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією.

У "Слузі Народу" не бачать великого суспільного значення у розслідуванні інформації про те, що вже звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі може мати російське громадянство.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Любов Шпак увійшла до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

Компанія Pfizer Inc. 14 грудня оголосила, що її таблетки проти коронавірусу ефективні майже на 90% знижують госпіталізації та смертність пацієнтів із високим ризиком.

Сонячний зонд NASA Parker пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – так звану корону – і взяв там зразки частинок і магнітних полів.