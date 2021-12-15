Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко порадив йти до Національного антикорупційного бюро колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану щодо "тисяч доларів у конвертах для "слуг народу".

Джерело: Корнієнко в кулуарах парламенту

Пряма мова Корнієнка: "Всі, хто щось бачили, чули, будь ласка – в НАБУ можуть йти, це їхня підслідність.

Штрафи є, згідно з регламентом, за неголосування, внесений законопроєкт (№6408), щоб це скасувати, але регламентний комітет категорично проти, тому поки йде дискусія".

Передісторія: Богдан розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують тисячі доларів у конвертах за "потрібні" голосування у Верховній Раді.