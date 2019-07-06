Суд не став знімати Саакашвілі з виборів
Шостий апеляційний адміністративний суд у суботу відмовив у задоволенні позову Партії пенсіонерів України до ЦВК про правомірність реєстрації екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі кандидатом в народні депутати за списком партії "Рух нових сил".
"Суд вирішив: у задоволенні адміністративного позову Партії пенсіонерів України до Центральної виборчої комісії (третя особа - партія Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил") про визнання протиправною та скасування постанови (про реєстрацію Саакашвілі - ІФ) ... відмовити повністю", - цитує рішення суду "Інтерфакс-Україна".
Суд також постановив стягнути з Партії пенсіонерів України судовий збір за подачу адміністративного позову в сумі 1 921 грн.
Рішення суду може бути оскаржене в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.
Як повідомив раніше "Інтерфакс-Україна" адвокат, член партії "Рух нових сил" Павло Богомазов, позивач хотів скасувати через суд постанову ЦВК від 29 червня в частині реєстрації Саакашвілі для участі в парламентських виборах 21 липня.
У Партії пенсіонерів вважають, що Саакашвілі не проживав в Україні безперервно протягом 5 років як її громадянин, що є вимогою до кандидата в депутати.
Нагадаємо:
- 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
- 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.
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