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Верховний Суд відхилив апеляцію ЦВК на участь Саакашвілі у виборах

Субота, 29 червня 2019, 03:01
Верховний Суд відхилив апеляцію ЦВК на участь Саакашвілі у виборах

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Відповідне рішення ухвалено вночі 29 червня, повідомляє Укрінформ.

Тобто суд залишив чинним рішення Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, який скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі та зобов'язав повторно розглянути подані цією політсилою документи.

"Спірна постанова Центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 року №1205 є протиправною та підлягає скасуванню. З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов законного та ґрунтовного висновку про задоволення позову. Відповідно до статті 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення... Керуючись статтями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС України, Верховний Суд постановив: апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії залишити без задоволення, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року - без змін. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарження не підлягає", - ідеться в рішенні суду.

Таким чином, ЦВК має повторно розглянути документи партії "Рух нових сил", подані на реєстрацію для участі в позачергових парламентських виборах.

Присутні на засіданні після оголошення рішення скандували "Суду - повага". Другий номер у списку "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе повідомив, що сьогодні вдень партія повторно подаватиме документи до ЦВК.

Також Сакварелідзе зазначив, що партія буде "доводити політичну і кримінальну вину ЦВК".

Нагадуємо:

  • 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • Саакашвілі пов'язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Теми: СаакашвіліЦВКвиборисуд
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