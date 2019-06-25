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Cуд скасував відмову ЦВК в реєстрації команди Саакашвілі на виборах

Вівторок, 25 червня 2019, 23:18
Cуд скасував відмову ЦВК в реєстрації команди Саакашвілі на виборах

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.

Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері.

"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо:

  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • Саакашвілі пов'язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Українська правда

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Теми: СаакашвілісудЦВК
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