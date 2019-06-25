Cуд скасував відмову ЦВК в реєстрації команди Саакашвілі на виборах

"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!" – написав Саакашвілі у Facebook.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати список політсили на виборах.

Українська правда

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