НАБУ і СБУ обшукує фонд держмайна у Києві
Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.
Про це 9 липня повідомляє прес-служба НАБУ.
"Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ", - відзначили у відомстві.
У бюро додали, що наразі це вся інформація, яку вони можуть повідомити і обіцяли розкрити деталі згодом.
Нагадаємо:
- Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно в.о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.
- Трубаров також став фігурантом кримінальної справи про відкриття в приміщенні Мінагрополітики ресторану "Козирної карти".
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