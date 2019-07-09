НАБУ і СБУ обшукує фонд держмайна у Києві

Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ", - відзначили у відомстві.

У бюро додали, що наразі це вся інформація, яку вони можуть повідомити і обіцяли розкрити деталі згодом.

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