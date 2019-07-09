НАБУ і СБУ обшукує фонд держмайна у Києві

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Вівторок, 9 липня 2019, 16:54

Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ", - відзначили у відомстві.

У бюро додали, що наразі це вся інформація, яку вони можуть повідомити і обіцяли розкрити деталі згодом.

Нагадаємо:

  • Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно в.о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.
  • Трубаров також став фігурантом кримінальної справи про відкриття в приміщенні Мінагрополітики ресторану "Козирної карти".

Українська правда

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Теми: НАБУ СБУ Київ обшуки


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