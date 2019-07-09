Президент призначив собі радником футуролога

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Вівторок, 9 липня 2019, 17:07

Президент Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника.

Документ №507/2019 доступний на сайті глави держави.

"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", – ідеться в тексті указу.

У профілі на саті LinkedIn вказано, що Новіков очолює київський відділ приватної компанії США "Університет сингулярності" і є провідним технофутурологом України. Закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, а також програму для керівників в "Університеті сингулярності".

"Брав участь у роботі організацій різної спрямованості, зокрема, рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія", – ідеться в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.

 

Нагадаємо:

  • У вівторок, 9 липня, Зеленський підписав указ, за яким його позаштатний радник Андрій Загороднюк увійшов до Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
  • 23 травня на форумі інтернет-діячів "iForum" у Києві Зеленський розповів про свій проект діджиталізації держави.

Українська правда

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Теми: президент Зеленський


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