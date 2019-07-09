Президент призначив собі радником футуролога
Президент Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника.
Документ №507/2019 доступний на сайті глави держави.
"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", – ідеться в тексті указу.
У профілі на саті LinkedIn вказано, що Новіков очолює київський відділ приватної компанії США "Університет сингулярності" і є провідним технофутурологом України. Закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, а також програму для керівників в "Університеті сингулярності".
"Брав участь у роботі організацій різної спрямованості, зокрема, рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія", – ідеться в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.
Нагадаємо:
- У вівторок, 9 липня, Зеленський підписав указ, за яким його позаштатний радник Андрій Загороднюк увійшов до Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
- 23 травня на форумі інтернет-діячів "iForum" у Києві Зеленський розповів про свій проект діджиталізації держави.