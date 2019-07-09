Насалику оголосили підозру

Антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Про це інформує 9 липня прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки", – йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог законоу "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Дії високопосадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2,4-2,8 млн грн) або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше у вівторок джерело "Української правди" в правоохоронних органах повідомило, що Насалику підготували підозру.

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