НАБУ підготувало підозру міністру Насалику – джерело

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Вівторок, 9 липня 2019, 12:50

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

Національне антикорупційне бюро підготувало підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Пряма мова: "Підозру підготували міністру Насалику".

Деталі: Підозра стосується декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ. 

Міністру загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян (2,4-2,8 млн грн), громадські роботи (150-200 годин) або позбавлення волі на 2 роки із забороною займати певні посади до трьох років.

Що було раніше: 8 липня очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів

Також, за словами Холодницького, у САП обговорюється процес повідомлення підозр деяким чинним губернаторам, суддям.

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Історія питання:

  • За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
  • У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).

Українська правда

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Теми: НАБУ Ситник Холодницький Кабінет міністрів


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