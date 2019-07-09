НАБУ підготувало підозру міністру Насалику – джерело

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

Національне антикорупційне бюро підготувало підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Пряма мова: "Підозру підготували міністру Насалику".

Деталі: Підозра стосується декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ.

Міністру загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян (2,4-2,8 млн грн), громадські роботи (150-200 годин) або позбавлення волі на 2 роки із забороною займати певні посади до трьох років.

Що було раніше: 8 липня очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів.

Також, за словами Холодницького, у САП обговорюється процес повідомлення підозр деяким чинним губернаторам, суддям.

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