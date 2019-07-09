НАБУ підготувало підозру міністру Насалику – джерело
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.
Національне антикорупційне бюро підготувало підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
Пряма мова: "Підозру підготували міністру Насалику".
Деталі: Підозра стосується декларування недостовірної інформації за ст. 366-1 ККУ.
Міністру загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімум доходів громадян (2,4-2,8 млн грн), громадські роботи (150-200 годин) або позбавлення волі на 2 роки із забороною займати певні посади до трьох років.
Що було раніше: 8 липня очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів.
Також, за словами Холодницького, у САП обговорюється процес повідомлення підозр деяким чинним губернаторам, суддям.
Читайте також Під мантією Понтія Пілата: в які ігри грають НАБУ і САП перед виборами
Історія питання:
- За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
- У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).