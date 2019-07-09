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Кум Медведчука зі "Слуги народу" не має права йти в Раду – "Схеми"

Вівторок, 9 липня 2019, 22:02
Фото: Радіо Свобода

Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.

Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

За даними журналістів, Холодов, який балотується у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 22, мешкає поміж двома країнами, Україною та Австрією, при чому сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.

Журналісти проаналізували дані за декілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі. Найбільш показовим є 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року перебував за межами України, переважна більшість яких – у Відні. В елітному районі австрійської столиці родина Холодова має віллу за 6 мільйонів євро.

Водночас відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", ним може бути обрано українця, який проживає на батьківщині протягом останніх 5 років. У свою чергу, закон "Про громадянство України" визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищує 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев пояснює: "У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційного вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років, комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачене частиною п’ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Сам Холодов на прохання журналістів про коментар не відповів.

Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Офіційно Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні, є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа – За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо:

  • Раніше голова "Слуги народу" Дмитро Разумков заявляв, що в партії не вважають підставою для виключення з виборчого списку Холодова той факт, що він є кумом дружини Медведчука Оксани Марченко.
  • Центральна виборча комісія направила партії "Слуга народу" листа з інформацією щодо можливого подвійного громадянства або непроживання в Україні протягом останніх 5 років чотирьох кандидатів у народні депутати, серед яких і Андрій Холодов. При цьому ЦВК не вимагає від партії відповіді на своє звернення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна РадаЗМІ
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