Порошенко розповів, як тримав у шорах Медведчука

П’ятий президент Петро Порошенко заперечує, що саме за роки його керівництва країною кум Путіна Віктор Медведчук став одним із найпотужніших гравців у внутрішній політиці.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Пані Севгіль. Я дуже шаную вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Наголошую на тому, що це було в кожен з років країни", - сказав Порошенко.

На зауваження, що наразі Медведчук має представництво в 13% в парламенті і велику кількість бізнес-інтересів, екс-президент відповів:

"Браво, тільки при Порошенку він цього не мав. При Порошенку він навіть не балотувався!...Медведчук при мені голову не міг підняти!"

Порошенко також заперечує, що Медведчук придбав телеканали 112 і NewsOne за часів його президентства, мовляв, вони і так завжди належали президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я маю певні підстави стверджувати, що власник 112 не змінився. Незалежно від того, чи він оформлювався на якогось німця, чи на іншу людину він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін", - переконує Порошенко.

"А NewsOne кому належить? Ви про роль Азарова на NewsOne не чули? Що створений за гроші Азарова? А зараз де-факто кому належить NewsOne? Путіну. Тобто у нас змінилася власність при Порошенку? Ні, я наголошую", - додав екс-президент.

Він додав, що декілька разів виходив в парламент з пропозицією надати Нацраді право забирати ліцензії негайно при підозрі, що канал належить країні-агресору, але таке рішення не прийняли.

"А от що зробилося зараз після виборів? Був придбаний канал ЗІК. А кому належав ЗІК? Пану Петру Димінському. От тут це відбулося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і достатньо серйозний. Кому? Путіну. А Медведчук є його представником. І при Порошенку Медведчук 13% не набирав. А зараз набрав", - заявив Порошенко.

Він також заперечує, що саме за часів його президентства Медведчук зміг встановити свій бізнес на ринках дизельного палива і скрапленого газу.

"Вплив Медведчука посилився після того, як Порошенко не виграв президентські вибори. Це, на жаль, констатація факту", - сказав Порошенко.

За його словами, востаннє з Медведчуком він бачився "вісім місяців тому, коли обговорювали полонених".

"Предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну", - підсумував Порошенко.