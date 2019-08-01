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Порошенко сказав, що Мінські угоди насправді британські

Четвер, 1 серпня 2019, 11:48

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вперше Мінські угоди підписувалися не у Мінську, а в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання про складні рішення, які доводилося ухвалювати, зокрема у контексті подій в Іловайську, Порошенко відповів: 

"Хочете про це поговорити? Відійдіть від кліше, що Іловайськ – це є програш українців. Сприймайте, будь ласка, Іловайськ як початок російської агресії".

"Якби не було агресії, то ситуація розгорталася б зовсім по-іншому. Я не хочу нікого звинувачувати, ні тих, хто відмовлявся виконувати накази головнокомандувача Муженка, чи тих, хто свого часу не зробили рішень… За це заплачена велика ціна. Але причиною стала російська агресія", - наголосив він. 

За його словами, 5 вересня буде п’ятиріччя Мінських домовленостей, які насправді спочатку вирішувалися не в Мінську.

"5 вересня... скоро буде п’ятиріччя. Воно вирішувалося не в Мінську. 5 вересня вирішувалося в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Я про це вперше кажу. Це було чудо, диво.  Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ", - розповів Порошенко. 

"Коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, дайте собі звіт, що там були тільки російські солдати. І скажіть правду про це суспільству. Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцеве, а на ФБ  (Семена) Семенченка було оприлюднено детальний маршрут виходу", - розповів Порошенко. 

"Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив на ФБ. І ти сидиш і думаєш – ну, як?! І треба зараз вночі, без засобів зв’язку, бо повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей. Це важко. Тут в Бога повіриш", - додав він.

Порошенко підкреслив, що якщо згадувати, з чого почала Україна той період і через що довелось пройти, то не можна казати що є поразка, оскільки вдалося зупинити Путіна у його планах "помститися Україні за Революцію Гідності".

Також він додав, що Мінські домовленості писав особисто разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте також першу частину інтерв'ю "Петро Порошенко: Зеленський - не Голобородько, це точно"

Українська правда

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Теми: ПорошенкоМінські угодиНАТО
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