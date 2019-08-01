Порошенко сказав, що Мінські угоди насправді британські

3029 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 11:48

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вперше Мінські угоди підписувалися не у Мінську, а в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання про складні рішення, які доводилося ухвалювати, зокрема у контексті подій в Іловайську, Порошенко відповів: 

"Хочете про це поговорити? Відійдіть від кліше, що Іловайськ – це є програш українців. Сприймайте, будь ласка, Іловайськ як початок російської агресії".

"Якби не було агресії, то ситуація розгорталася б зовсім по-іншому. Я не хочу нікого звинувачувати, ні тих, хто відмовлявся виконувати накази головнокомандувача Муженка, чи тих, хто свого часу не зробили рішень… За це заплачена велика ціна. Але причиною стала російська агресія", - наголосив він. 

За його словами, 5 вересня буде п’ятиріччя Мінських домовленостей, які насправді спочатку вирішувалися не в Мінську.

"5 вересня... скоро буде п’ятиріччя. Воно вирішувалося не в Мінську. 5 вересня вирішувалося в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Я про це вперше кажу. Це було чудо, диво.  Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ", - розповів Порошенко. 

"Коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, дайте собі звіт, що там були тільки російські солдати. І скажіть правду про це суспільству. Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцеве, а на ФБ  (Семена) Семенченка було оприлюднено детальний маршрут виходу", - розповів Порошенко. 

"Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив на ФБ. І ти сидиш і думаєш – ну, як?! І треба зараз вночі, без засобів зв’язку, бо повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей. Це важко. Тут в Бога повіриш", - додав він.

Порошенко підкреслив, що якщо згадувати, з чого почала Україна той період і через що довелось пройти, то не можна казати що є поразка, оскільки вдалося зупинити Путіна у його планах "помститися Україні за Революцію Гідності".

Також він додав, що Мінські домовленості писав особисто разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте також першу частину інтерв'ю "Петро Порошенко: Зеленський - не Голобородько, це точно"

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Мінські угоди НАТО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко відповів на критику його "жадібності" 1 серпня 2019, 12:06
Порошенко розповів, як тримав у шорах Медведчука 1 серпня 2019, 11:46
Порошенко: Я точно буду каятися, але не журналістам 1 серпня 2019, 11:18
Усі новини
Головні новини
Порошенко: Призначання Гладковського було помилкою, але я її виправив
Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана
Правозахисні організації вимагають розслідувати дії омбудсмена
Гендиректор 1+1 Ткаченко не планував, але може очолити КМДА
Усі новини
здоров'я

Чому варто підтримувати форму після 40 років

Фото

11 дуже страшних собак, які про це не здогадуються

Медицина

Чи можна людям, які живуть з ВІЛ, робити щеплення