Пинзеник після зустрічі зі "слугами народу" відзначив два моменти

Міністр фінансів у кількох урядах, нардеп семи скликань Верховної Ради Віктор Пинзеник взяв участь у навчанні новообраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці і відмітив, що у більшості з них є "прагнення пізнання".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не робитиму оцінок та узагальнень за підсумками зустрічі. Це було б передчасно і неправильно. Та два важливих моменти відзначу. Перший. Власне навчання, організоване на базі Київської школи економіки. Чи сподівався я чогось навчити новообраних депутатів за одну зустріч? Взагалі я вже давно не вчу в традиційному розумінні. Завжди прагну навчити і спонукати думати, шукати рішення, обґрунтовувати їх", - написав він.

Він наголосив, що "депутатами й міністрами не народжуються, їх не випускають університети".

"Ними стають. Або не стають. Сподіваюся, що саме такий задум мали організатори цього першого навчання", - написав Пинзеник.

"Другий момент, який я побачив, - це прагнення пізнання, здатність слухати, що є досить нетиповим для українських політиків. Але я помітив це прагнення в більшості присутніх новобранців. Чи виллється це у правильні рішення зараз не скаже ніхто. Але без такого прагнення вникати і розбиратися сподіватися на правильні дії неможливо", - написав нардеп.

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