ЦВК опрацювала 100% протоколів
Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала – 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.
Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.
Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
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Нагадаємо:
- Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
- Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
- Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).
- У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.
- За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.
- За результатами Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долали п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
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