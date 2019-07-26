ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала – 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.

Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Читайте також: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Нагадаємо: