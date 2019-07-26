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ЦВК опрацювала 100% протоколів

П'ятниця, 26 липня 2019, 09:59
ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала – 43,16%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.

 

Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня.
  • Явка виборців по всіх 199 одномандатних округах склала 49,84%.
  • Голосування відбувалося за змішаною виборчою системою: 225 депутатів обирали за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).
  • У бюлетені за партійними списками було представлено 22 партії.
  • За даними ЦВК, всього за партійними списками балотувалися 2746 кандидатів, за мажоритарними округами – 3085 кандидатів.
  • За результатами Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долали п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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