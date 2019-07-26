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Усі депутати від "Слуги народу" махнуть на тиждень в Трускавець

П'ятниця, 26 липня 2019, 15:13
Усі депутати від Слуги народу махнуть на тиждень в Трускавець

Джерело: пост почесного президента Київської школи економіки і першого заступника голови ради Нацбанку Тимофія Мілованова в Facebook

Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.

Пряма мова: "Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким та насиченим. Саме такий формат ми напрацювали спільно з представниками партії Ми на тиждень їдемо в Трускавець, що стане місцем для цієї "Спарти"".

"Такий жорсткий формат – це реально жєсть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм в топових університетах Подивимось, чи та хто витримає".

"За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія".

Деталі: Новообраним депутатам упродовж тижня з 8:30 до 21:30 читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці.

Також студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх.

На день передбачено три перерви по 20 хв та час на обід та вечерю (по 1 години), але і на цей час нардепам даватимуть завдання.

Мілованов пояснює, що лекції читатимуть саме у Трускавці, тому що в Україні наразі "немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей".  

Він додав, що КШЕ має комерційний контракт з політсилою "Слуга Народу", вартість контракту буде вказана у звіті партії на сайті НАЗК.

На зустрічі з майбутніми парламентарями 25 липня президент Володимир Зеленський сказав, що можливо завітає до "слуг народу" під час навчання.

Історія питання:  

  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
  • Загалом у новому парламенті три чверті нардепів-новачків. Найбільше  депутатів без досвіду у Раду веде "Слуга народу".
  • Майбутні депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневе навчання у Київській школі економіки і отримають портфель з чотирьох документів, які мають допомогти їм працювати в парламенті.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народувибориосвіта
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