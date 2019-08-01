На Донбасі поранено бійця української армії

1417 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 13:10

Джерело: прес-служба Міноборони України.

Від початку доби 1 серпня російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли збройних сил України.

Деталі: Обстріли відбулися в районі населеного пункту Попасна, Павлопіль і Красногорівки.

За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надають допомогу. Як саме він отримав поранення не уточнюється.

Що було раніше: Вранці 1 серпня прес-центр ООС повідомив, що минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Прес-центр вранці не повідомляв про пораненого військового.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас війна ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За добу ОБСЄ зафіксувала 34 вибухи на Донбасі 1 серпня 2019, 04:55
У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській 31 липня 2019, 19:31
Біля одного з КПВВ почали вибухати боєприпаси, рух повністю зупинили 31 липня 2019, 17:24
Усі новини
Головні новини
Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу
Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі
Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"
НАБУ обшукує "Украерорух"
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

психологія

Ображати старших чи молодших за віком шкідливо. Ось чому

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як