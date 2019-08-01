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На Донбасі поранено бійця української армії

Четвер, 1 серпня 2019, 13:10

Джерело: прес-служба Міноборони України.

Від початку доби 1 серпня російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли збройних сил України.

Деталі: Обстріли відбулися в районі населеного пункту Попасна, Павлопіль і Красногорівки.

За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надають допомогу. Як саме він отримав поранення не уточнюється.

Що було раніше: Вранці 1 серпня прес-центр ООС повідомив, що минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Прес-центр вранці не повідомляв про пораненого військового.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС
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