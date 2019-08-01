Кандидат у нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко розповів, за яких умов у парламенті він готовий скласти депутатський мандат.

Про це він сказав журналістам "Української правди" у Трускавці в четвер.

"Якщо побачу, що ходять гроші за прийняття тих чи інших законів. Є деякі речі, пов’язані зі свободою слова чи правами людини. І у мене є свої ліберальні політичні погляди стосовно ринкової економіки і прозорості прийняття рішень на державних підприємствах", - сказав Ткаченко.

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