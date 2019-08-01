Гендиректор 1+1 назвав ситуації в Раді, у яких він складе мандат
Кандидат у нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу "1+1 media" Олександр Ткаченко розповів, за яких умов у парламенті він готовий скласти депутатський мандат.
Про це він сказав журналістам "Української правди" у Трускавці в четвер.
"Якщо побачу, що ходять гроші за прийняття тих чи інших законів. Є деякі речі, пов’язані зі свободою слова чи правами людини. І у мене є свої ліберальні політичні погляди стосовно ринкової економіки і прозорості прийняття рішень на державних підприємствах", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо:
- Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.
- Упродовж тижня з 8:30 до 21:30 їм читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці.
- За підсумками опрацювання 100% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
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