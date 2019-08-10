Анонімний телеграм-канал опублікував "базу прихильників Навального"

Анонімний телеграм-канал опублікував персональні дані затриманих під час протестів в Москві.

Про це повідомляє "Медіазона".

Анонімний телеграм-канал "Товариш майор" опублікував дані близько трьох тисяч осіб, в тому числі затриманих на акціях протесту в Москві 27 липня і 3 серпня. Телеграм-канал називає таблицю з даними "базою прихильників Навального".

Серед затриманих є і журналісти "Радіо Свобода", кореспонденти "Медузи", "МБХ медіа", "Таких справ", The Village, "Дождя", а також співробітники каналу "Навальний LIVE" і "Відкритої Росії".



Нагадаємо:

27 липня і 3 серпня в Москві пройшли акції протесту через недопуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Після обох акцій були затримані сотні людей.