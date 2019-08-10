Анонимный телеграм-канал опубликовал "базу сторонников Навального"

Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов в Москве.

Об этом сообщает "Медиазона".

Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Телеграм-канал называет таблицу с данными "базой сторонников Навального".

Среди задержаных есть и журналисты "Радио Свобода", корреспонденты "Медузы", "МБХ медиа", "Таких дел", The Village, "Дождя", а также сотрудники канала "Навальный LIVE" и "Открытой России".

Напомним:

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После обеих акций были задержаны сотни человек.