Увечері в Києві можуть закрити три станції метро

Джерело: прес-служба Київського метрополітену

У суботу ввечері у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" та "Шахтар" можливі зміни у роботі метрополітену.

Деталі: Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги о 17 годині розпочнеться матч лідерів чемпіонату - "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).