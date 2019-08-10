Увечері в Києві можуть закрити три станції метро

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Субота, 10 серпня 2019, 09:11

Джерело: прес-служба Київського метрополітену

У суботу ввечері у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" та "Шахтар" можливі зміни у роботі метрополітену.

Деталі: Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги о 17 годині розпочнеться матч лідерів чемпіонату - "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).

Українська правда

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Теми: метро футбол


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